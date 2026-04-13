弱った夫を前にしても手を差し伸べられなかったことを、周囲から責められて深く傷ついたという筆者の友人Sさん。しかし親友の言葉に救われ、自分の気持ちを受け入れ、正しさよりも心に寄り添う優しさの大切さに気づいたそうです。 冷え切った夫婦関係の中で 私は、夫の浮気に長年悩まされてきました。 何度も裏切られ、そのたびに話し合いを重ねてきましたが、関係は少しずつ冷え切っていきました。 夫のことは、家族という