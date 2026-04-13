元櫻坂46メンバーで初代キャプテンを務めた菅井友香が12日、インスタグラムを更新。東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催された「櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を観覧したことを報告した。【写真】菅井友香が撮影国立競技場の夜空に浮かぶ「Addiction」本公演は、1stシングル「Nobody’s fault」リリースから5周年を祝う記念ライブ。2日間で14万人のBuddies（＝櫻坂46ファン）が集結した。投稿で菅井は「櫻坂46