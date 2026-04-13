俳優の前川優希が活動10周年を記念し、2026年7月15日にキングレコードよりメジャーデビュー作となる1stアルバム『ENcall』をリリースすることを発表した。発表が行なわれたのは4月13日（月）、東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで開催された春の恒例イベント＜TALK EVENT 2026 〜TOKEN〜＞にて。ゲストを迎えてのトークやライブなどとともに、本作のリリースが重大発表として告知された。また2026年7月19日の福岡公演を皮切りに、名