◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）メンバー唯一の重賞２勝馬リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が、津村明秀騎手＝美浦・フリー＝とともにクラシック１冠目を狙う。早め先頭から押し切った前走の共同通信杯組は、過去１０年で本番４勝。勝ち馬６頭が後のＧ１ウィナーというＪＲＡ屈指の出世レース。「胸を張って大きいところに行ける」と、デビュー戦