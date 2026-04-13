瀬戸内国際芸術祭2025 2025年に開かれた「瀬戸内国際芸術祭」。そこで公開された屋内作品の数々が期間限定で再び公開されます。 2026年4月から2027年3月までの間、豊島や小豆島など8つのエリアで、36作品が定期公開されます。 これまでにもゴールデンウィークやお盆などの長期休暇を中心に公開している作品もありましたが、より多くの人に日常的にアート作品を楽しんでもらいたいという思いから定期公