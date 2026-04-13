モロッコリーグで生まれたゴールが話題に衝撃のゴールが決まり、SNS上では「2026年のプスカシュ賞候補」と大きな話題となっている。そのゴールが決まったのは、モロッコリーグ第15節のマグレブ・フェズとウィダードACの一戦だった。0-0で迎えた後半35分だった。DFドリス・エル・ジャブリが味方からのパスを受けて、右足の裏でボールをコントロール。ボールを左足の左へ転がすと、迷うことなく右足ラボーナでボールを蹴った。エ