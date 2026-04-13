イランの海上を封鎖するとアメリカ側が表明したことについて、中国外務省の報道官は「各国は冷静さと自制を保つべきだ」と述べ、アメリカをけん制しました。中国外務省郭嘉昆 報道官「問題解決の出口は速やかな停戦と終戦にあり、各国は冷静さと自制を保つべきだ」中国外務省の郭嘉昆報道官は会見で「ホルムズ海峡の安全と安定、および通航の円滑さを維持することは、国際社会の共同利益に合致する」と述べ、アメリカをけん