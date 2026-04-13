未成年を対象にしたSNSの規制が世界で広がっている。8日には、ギリシャが15歳未満の利用禁止を発表。SNSなどには「日本でも導入すべき」といった声が相次いで寄せられている。 ギリシャのキリアコス・ミツォタキス首相は、規制の目的として、若者の間で不安感や睡眠障害が増加していることなどを挙げている。規制は来年1月から行われる予定だ。2月に世論調査を公表しており、回答者の約8割が今回の禁止措置を支持しているという