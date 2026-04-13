スターマー英首相【ロンドン共同】英国のスターマー首相は、トランプ米大統領によるホルムズ海峡の封鎖表明に対し「支持していない」と表明した。英メディアが13日報じた。PA通信によると、スターマー氏はイランが海峡を事実上封鎖する中、「海峡を完全に開放することに注力している」と語った。BBC放送は、英海軍の艦艇や兵員が米国の封鎖に関与することはないと伝えた。