フリーアナウンサー笠井信輔（63）が13日、ブログを更新。自身が「天才」と注目する脚本家・演出家を紹介した。笠井は「恐ろしいほど面白い！！爆笑して涙する舞台」とのタイトルを付け、「とんでもなく面白い舞台を見てしまいましたこういうことがあるから舞台を見続けることが止められないその舞台は、鈴木保奈美さん主演『汗が目に入っただけ』」と自身が鑑賞した舞台に言及した。同舞台は鈴木保奈美演じる森井由美子が亡く