あのちゃんこと、あのさんが自身のYouTubeチャンネルに『【購入品】10万円分LOFTで爆買いしたら美白になりそうだった』の動画を投稿。様々な購入品を紹介してくれました！中には美容アイテムも。【関連記事】あのちゃん「めちゃくちゃ良いよ」もちもち洗顔！購入コスメを紹介■リップ動画内に登場したのはこちら！TAKAMI/タカミリップ 税込2,640円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るタカミ公式(@takami)がシェアした投