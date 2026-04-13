この日、散歩の途中で大好きな木の枝を見つけ、大喜びでくわえて歩いていたわんちゃん。ところが柵に引っかかってしまい、困った挙句わんちゃんがとった予想外の突破方法が、あまりにも強引で可愛いと反響を呼びました。 「手前で減速してるの賢い」「ちょっと可哀想でめっちゃ可愛い」と評判で、25万回以上再生されています。 【動画：枝を持ち帰ろうとする犬→柵に引っかかってしまい…あまりにも強引な『まさかの突破方法』