Laka（ラカ）が2026年4月10日（金）よりQoo10にて「パーフェクトツインリップ」を先行発売し、2026年4月24日（金）より全国のバラエティーショップにて発売する。■マット×グロウ、自在に楽しむ2wayリップリキッドルージュとグロウグロスを1本に収めたデュアルタイプ。サテンマットのリキッドルージュは軽やかなつけ心地で、ベタつきを抑えながら洗練された印象へ導く。塗りたての美しい発色が長時間続くロングラスティング処方を