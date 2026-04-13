F ORGANICS（エッフェオーガニック）が、スクラブとボディウォッシュの機能を兼ね備えた「スクラブウォッシュ クールソルベ」を、2026年4月10日（金）より全国のCosme Kitchen、Biople各店舗および公式WEB STOREなどで発売した。■爽快ボディケア1つでボディスクラブとボディウォッシュを叶える2in1仕様。ソルベのようにシャリシャリとした天然海水100％のシーソルトスクラブが、水分を加えることで泡立ち、汚れをやさしくオフ。汗