エアプレミアとタイ国際航空は、インターライン契約を締結した。エアプレミアはソウル/仁川経由でアメリカへ向かう、東南アジアやインドからの乗り継ぎ需要を見込む。タイ国際航空もエアプレミアのネットワークを通じ、アメリカへネットワークを拡大できる。両社はソウル/仁川〜バンコク/スワンナプーム線を、タイ国際航空は1日3往復、エアプレミアは同1往復を運航している。