モロッコリーグで異次元のゴールが生まれた。現地４月12日に開催されたボトラ・プロの第12節でマグリブ・フェズは、ウィダード・カサブランカと対戦し、１−０で勝利した。この一戦で決勝点をマークしたのが、イドリス・エル・ジャバリだ。ペナルティアーク付近右でボールを受けると、そのまま迷わずラボーナでのシュートを選択。強烈なショットを突き刺した。味方も思わず頭を抱えた驚愕のゴラッソは、たちまちSNSでも注