［J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節］川崎 ０−２ 鹿島／４月12日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu鹿島アントラーズは４月12日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTの第10節で川崎フロンターレと敵地で対戦。53分に鈴木優磨のPK弾で先制すると、64分にはレオ・セアラが追加点を奪い、２−０で勝利を収めた。結果だけ見れば、複数得点、無失点の快勝だったが、必ずしも狙い通りに戦えたゲームではなかっ