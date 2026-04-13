県内では4月10日、最高気温が25℃以上の「夏日」となったところもあり、季節先取りの暖かさを感じる日も増えてきています。 日差しを感じると気になるのが、春の紫外線です。 専門医は肌のトラブルになる前に、早めの対策を呼びかけています。 13日午前11時頃の長崎市。 厚い雲に覆われていましたが、日傘をさす人の姿も…。 （冷川小粹アナウンサー） 「きょうの長崎市はくもりですが、くもりの日で