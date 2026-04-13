横浜DeNAベイスターズ所属の藤浪晋太郎選手は4月12日、自身のInstagramを更新。32歳の誕生日を報告し、ウルトラマンのパジャマを着た幼少期の写真を公開しました。【写真】“大喜びしている”幼少期の藤浪晋太郎「よい30代前半を過ごしていければ」藤浪選手は「『32ちゃい』本日、32歳の誕生日を迎えることができました」と報告。「月日の流れが加速度的にはやくなるのをひしひしと感じる年齢になってきて、『ぼーっと生きてたら