『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「自動運転バス、歩行者2人はねる手動運転時に…過去にも事故」についてお伝えします。◇12日、新潟県弥彦村の自動運転バスが歩行者2人をはねる事故が起きました。映像では、歩道にのこされたタイヤ痕と、その先にバスが歩道に乗り上げている様子が確認できます。目撃した人「バスを傾けているのが見えた。みなさんで傾けて出した感じに見えた」この事故で歩行していた40