国内のトップランナーが競う陸上グランプリシリーズの開幕戦「金栗記念選抜陸上」が4月11日に熊本市で行われ、慶誠高校出身、現在は帝京大学の楠岡由浩が男子1万メートルに出場しました。 地元でのレースとなった楠岡は、実業団選手に混じって唯一、学生での出場でしたが、序盤から先頭集団につきます。 すると、4000メートル過ぎ… 帝京大学4年 楠岡由浩選手「押し切れるというか、自分でも走れ