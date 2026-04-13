お笑いコンビ・共犯者の国京（29）が13日、自身のXを更新。相方の洋平さんが10日、26歳で亡くなったことを受け、胸中を記した。【画像】共犯者・洋平さん生前最後の投稿国京は「2026年4月10日相方の洋平が急逝いたしました。突然の報告になり申し訳ございません。急なことすぎてまだ実感がありません。驚き桃の木山椒の木ブリキにタヌキに蓄音機です。寅さん好きの洋平がよく言っていたセリフです。前日にはマネージャーと3