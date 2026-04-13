日本ハム・達孝太投手が、好相性の幕張で今季初勝利に挑む。１４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に先発。「イメージはいいですよ。マリンで自分から崩れることはないなというイメージ」と自信をのぞかせた。それもそのはず。ＺＯＺＯマリンでは、昨季３試合に先発して２勝０敗、しかも２２回無失点。９月２７日にはプロ初完封も飾った。さらに２４年１０月３日のプロ初勝利も含めれば通算４戦３勝、２７回連続無失点。全く打た