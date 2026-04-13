熊本地震では、住宅などと同じように多くの医療機関も被災しました。 【写真を見る】崩落の町で「なぜ助けない」と問われたDMATの慟哭…熊本地震10年 済生会熊本病院が貫こうとした“断らない医療”の裏側 災害時の拠点病院となっていた済生会熊本病院は、けが人や避難者を受け入れ続けました。 あのとき、災害医療の現場で何が起きていたのか。病院が記録した映像とともに振り返ります。 災害拠点病院“断らない医療” 熊本