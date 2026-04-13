お笑いタレント・千原ジュニア（52）が13日までに更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。俳句の評価を生成AIに頼んだところ、まさかの結果になったと明かす場面があった。「生成AI」の話題になると、ジュニアは「俺（『プレバト!!』で）俳句やってるやん。もちろん自分で考えるんやけど、どれぐらいのジャッジをするのか聞いてみようって思って」と切り出す。「ほんで“これが一番良いです”ってヤツを持っ