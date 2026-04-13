連敗ストップへ。巨人は先発ローテーションを再編し、１４日から始まる阪神との３連戦（甲子園）を迎える。初戦は中１１日で、則本昂大投手（３５）が託された。この日はジャイアンツ球場で傾斜を使った投球練習を行うなど最終調整。先発予定だった９日の広島戦が雨天中止となった影響で登板間隔が空いてのマウンドにはなるが、「（状態は）悪くない。その分いい準備はできたかなとは思うので。明日しっかりと自分の仕事をした