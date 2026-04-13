お笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが、4月10日に死去したことが分かった。26歳だった。13日に所属事務所「松竹芸能」が公式サイトを通じて公表した。訃報を受け、相方の国京がSNSを更新。悲しみを吐露した。同サイトで「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。原因