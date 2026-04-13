タイヤが回らないほど、ぐちゃぐちゃに壊れた黒い車。前の部分が激しくつぶれています。その瞬間が、防犯カメラに記録されていました。トルコにある高速道路の料金所。画面奥から来た黒い車が、ゲートの前で減速すると思ったそのとき、ゲート直前で車はなぜか方向転換し、そのまま壁に衝突。パイロンが吹き飛び、破片がバラバラと散らばります。この事故で、ドライバーがけがをして病院に運ばれました。車はなぜ、突然曲がったので