厚生労働省は13日、労働政策審議会の部会で、外国人雇用に関する事業主向け指針を見直す方針を示した。不法就労を防ぐため、外国人雇用状況の届け出制度を通じ、事業主に適正な管理を求める方向性を打ち出した。大きな異論は出ず、5月の部会に指針改定案を諮問し、その後の見直しを目指す。現行指針には、採用の注意事項や差別的取り扱いの禁止など必要な措置を記載している。一方、届け出制度は雇い入れと離職の際、国への届