東京都内の麻疹（はしか）の感染者が、今月だけで５５人確認されたことがわかった。１月以降で計１０９人に上り、１０〜３０歳代が大半を占める。２００８年以降で２番目に多いペースで急増していて、都はワクチン接種や抗体の確認をするよう呼びかけている。都保健医療局によると、１月から今月１３日までの都内の感染確認者数は、速報値で１０９人。現在の集計方法になった０８年の年間１１７４人に次ぐペースで増加していて