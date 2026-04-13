欧州在住の俳優・杏（３９）が１２日に東京都内で著書の発売イベントに、久々に国内イベントに姿を見せた。エッセー「杏のパリ細うで繁盛記」（新潮社）と「杏のとことこパリ子連れ旅」（ポプラ社）の２冊同時刊行イベント。２０１６年に双子の女児、１７年に第３子の長男を出産。２２年にフランス・パリに移住した。１７４ｃｍの長身に、ブルーの襟シャツにジーンズ、白スニーカー、髪を後ろでまとめた活動的な育児コーデ