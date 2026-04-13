お笑いタレント陣内智則（52）のめいで、兵庫・姫路市のご当地アイドルグループ「KRD8」のリーダー、宮脇舞依（35）が13日までにXを更新。「ご報告」投稿をめぐりファンに謝罪した。宮脇は12日に「【お知らせ】いつも応援してくださっているファン、関係者の皆様へ。私事ではございますが、明日2026年4月13日正午に皆様へご報告がございます」と予告。フォロワーからは「え、ヤダ」「辞めないでー！」「もし卒業だったらすごく悲し