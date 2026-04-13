【モデルプレス＝2026/04/13】音楽家／総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂が4月12日、自身のInstagramを更新。妻の手作りパンを公開し、話題を呼んでいる。【写真】57歳天才音楽P「焼き立てでいいにおいしそう」妻が作った“朝ごパン”2種類◆つんく♂、妻の手作り「朝ごパン」公開つんく♂は「わーお！朝ごパンだ！子供達、朝から焼きたてってめちゃ幸せ者っ〜！」とつづり、妻の手作りパンを公開。「豆乳チーズと