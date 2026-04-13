【ガンダムアッセンブル：「第64回静岡ホビーショー」体験会】 開催日：5月16日、17日 バンダイは、5月16日、17日に開催されるイベント「第64回静岡ホビーショー」にて、ボードゲーム「ガンダムアッセンブル」の体験会を実施することを発表した。 本体験会は、デモキットを使用しGUNDAM ASSEMBLEのルールを覚えることができるイベントとなっており