【エクストリームスポーツバイク】 4月16日11時より予約開始 コトブキヤは、プラモデル「エクストリームスポーツバイク」を4月16日11時に予約受付を開始する。発売月・価格は未定。 本商品は「創彩少女庭園」より新しいコンセプトの「エクストリームコンセプト」よりバイク本体をメインにしたアイテム。シャープなスポーツモデルのようなデザイン