読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！今回は、彼氏がいるにもかかわらずマッチングアプリで浮気をしていた友人が招いた、まさかの修羅場についてのお話です。軽い気持ちの行動が、思わぬ結果を引き起こすことに...！？突然の呼び出しと、友人の衝撃告白ある日、私は、学生時代からの友人に「どうしても聞いてほしい話がある」とカフェに呼び出されました。彼女は昔から恋愛体質で、常に恋をしていないと落ち着かないタイ