お笑いコンビ「次長課長」河本準一が１２日深夜に放送されたテレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜・深夜０時４０分）に出演。闘病体験について告白した。河本は昨年２月から６月まで芸能活動を休養しており、原因はパニック障害とうつ病と公表していた。すい炎を発症し、お米しか食べられなくなったことから、２０１９年に農業を始めていた河本。闘病期間中は「土踏んで、田植えして、疲れたからご飯食べれて。そのサイクルは良か