VISとPOLO BCSの人気コラボ第6弾が、この春夏も登場♡英国トラッドのエッセンスを取り入れながら、都会的でリラックス感のある“アーバンリゾートスタイル”を提案します。2026年4月24日（金）発売に先駆け、4月10日（金）より先行予約もスタート。これからの季節にぴったりな軽やかで洗練されたアイテムに注目です♪ アーバンリゾートな着こなし提案 今回のコレクションは、タイムレス