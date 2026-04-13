京都府南丹市では男子児童の捜索が続いています。12日、小学校から6キロほど離れた山のふもとで、安達結希くんが履いていたものと特徴が似た靴が発見されました。元神奈川県警捜査1課長の鳴海達之さんに話を聞きます。■誰かが置いた？左右そろった状態の靴小学校から南西におよそ6キロ離れた山のふもとで、12日、安達結希くんが履いていた靴と特徴が似た靴が見つかりました。映像を見る限り、靴は両足、左右がそろった状態でした