高市首相（自民党総裁）は１３日、タレントのＭＥＧＵＭＩさん（４４）と党本部で対談し、女性リーダーのあり方や美容などについて意見交換した。対談は党の広報誌の企画として行われ、ＭＥＧＵＭＩさんは終了後、記者団に「仕事の考え方やプレッシャーをどう切り抜けているかのお話を伺った」と述べた。首相からは肌の手入れや自身に似合う色について質問があり、ＭＥＧＵＭＩさんは洋服の色やアイシャドーに関するアドバイス