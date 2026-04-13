二宮和也さん（42）とお笑いコンビ・千鳥のノブさん（46）が出演する、日本テレビ系の新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（17日放送スタート）の初回収録が行われ、収録を終えた感想などについて応えました。2人がタッグを組む新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（毎週金曜よる7時）は、去年放送されたスペシャル番組が、装いも新たにレギュラー番組として放送が決定。世界各国の摩訶（まか）不思議な出来事からクイズが出題され、