アイドルグループ・アップアップガールズ（2）を卒業後は女優、グラビアと多岐にわたる活動をしている佐々木ほのかさんのデジタル限定写真集「思い出になるまで」（撮影：田畑竜三郎、税込2200円、ワニブックス）がリリースされました。【写真】つるん真っ白陶器肌の佐々木ほのかさん同写真集は「ラストティーン」をテーマに19歳の佐々木さんを撮影。少女から大人の女性へと成長している真っ只中を収めた作品です。元来の愛嬌あふ