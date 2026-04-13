4月21日から28日、京王プラザホテル（東京都新宿区）にて、視覚障害のある女性、セアまりさん（本名・浅野麻里さん＝75歳）の作品展『見えない私が描く世界』が開催されます。セアまりさんの人生を豊かにしてくれた3匹の盲導犬をはじめ、かけがえのない動物たちとの出会いと別れを描いた27枚の絵が展示されるのですが、もう一つ画期的なのは、「シャルル・ボネ症候群」の彼女が見ている“幻視”を、一般の人が疑似体験できるとい