ラジオ番組「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」の公式Xが4月13日までに更新され、お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之さん（47）が合格した大学名を公表した。【写真】ナイツ土屋さんの新作「壺」公式Xは「ナイツ土屋さん大学合格なんと...日本大学藝術学部！日藝！」とコメントし、大学名を公開。同番組パーソナリティを務める高田文夫さんが同大学のOBにあたるとして、「高田センセの後輩に！！47歳の美大生を応援しましょう