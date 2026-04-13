私はモモ（27）。旦那はカツイチ（27）です。息子のカズキ（小4）は今日公園に遊びに行っていたのですが、一緒に遊んでいた小さい子が、遊んでいる最中にケガをしてしまったそうです。そのことでカズキは相手の母親に怒られて公園を追い出されてしまったそうです。でもそれってカズキのせいなの？そんなの追いかけっこをしたりして、たまたま相手が転ぶことだってありますよね。公園から追い出されるようなことではないんじゃな