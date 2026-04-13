お笑いコンビ、共犯者の洋平さんが4月10日（金）に急逝したと、所属事務所の松竹芸能が4月13日（月）に公式サイトで公表した。【写真】お笑いコンビ、共犯者の国京と洋平さん■急性の疾患によるものか洋平さんは1999年7月8日生まれの26歳。相方の国京と2020年9月にコンビを結成し、昨年の「M‐1グランプリ2025」では準々決勝まで進んでいた。松竹芸能はこの日「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金