先月、岡山県で開かれた中学校の軟式野球の全国大会で群馬県勢初の優勝を果たした桐生第一中学校のメンバーらが山本知事に日本一を報告しました。 県庁を訪れたのは、桐生第一中学校軟式野球部の斎藤健子郎監督や大澤海翔キャプテンなどあわせて２４人です。野球部は先月２５日に岡山県で行われた全日本少年春季軟式野球大会の決勝戦で、東海大静岡翔洋中と対戦。終盤７回に逆転し５対２で勝って県勢初の日本一に輝きまし