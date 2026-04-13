長野原町役場 任期満了に伴う群馬県長野原町長選挙と南牧村長選挙は１４日に告示されます。長野原町長選には新人３人が立候補を表明していて、選挙戦となる見込みです。 長野原町長選に立候補を表明しているのは、前町議の星河明彦さん（６２）と、元会社社長の山口次夫さん（６７）、前副町長の梶野寛丈さん（５１）の３人です。現職で３期目の萩原睦男さんは出馬せず、新人３人による１２年ぶりの選挙戦となる見込みで