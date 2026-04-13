高市早苗総理の自民党内での「孤立」がささやかれている。総理就任前から「飲み会嫌い」を公言し、仲間作りに課題を抱えてきた。ここきて不安視されているのが、党幹部とのコミュニケーション不足。それをサポートするのが“あの男”だ――。 【画像】「反高市のグループ」を作ったと勘違いされた自民党議員 “燃えろサナエ”で支持率好調の裏で進む「静かな孤立」 「燃えろいい女、燃えろサナエ&#