福岡県警嘉麻署は13日、嘉麻市の住民が持つ携帯に同日午前10時5分ごろ、「＋」（プラス）で始まる電話番号を使用して大阪府警を名乗る男性から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「大阪府警で逮捕した人があなた名義の楽天カードを持っていました」「あなたの持っている銀行口座を全て教えてほしい。」などという内容。所持している全ての口座名を答えると、電話を切断する不審な電話だった。